Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le immagini dell'episodio 8 di House of the Dragon introducono le ultime novità del cast dello spettacolo. Dopo cinque episodi, il sesto ha presentato un salto temporale di 10 anni, che ha portato la storia a fare un importante passo avanti verso la guerra nota come la Danza dei Draghi. Il salto temporale ha anche portato alla rifusione dei personaggi principali, tra cui la Principessa Rhaenyra e la Regina Alicent, che rappresentano le parti opposte del conflitto sempre più intenso. Milly Alcock ed Emily Carey sono state sostituite rispettivamente da Emma D'Arcy e Olivia Cooke.

Dopo il salto temporale di 10 anni, Rhaenyra aveva dato alla luce tre maschi: Jacaerys, Lucerys e Joffrey. Anche Alicent e Re Viserys hanno tre figli: Aegon, Aemond e Helaena. Nel frattempo, Daemon e Laena hanno due figlie gemelle, Baela e Rhaena, anche se la madre muore mentre cerca di dare alla luce un terzo figlio. Nell'episodio 7 scoppia un conflitto tra questi bambini al funerale di Laena quando Aemond rivendica il suo drago, Vhagar, come suo, argomento di cui le sue figlie discutono. Questo porta a una colluttazione in cui Luke taglia l'occhio di Aemond con un coltello. Una volta che Alicent chiede occhio per occhio e Viserys rifiuta, per la prima volta viene tracciata chiaramente la linea tra i verdi e i neri.

Oggi HBO ha rilasciato le nuove immagini della prossima puntata, che presenterà un altro salto temporale.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Di seguito, il recente trailer dell'ottavo episodio di House of the Dragon, che debutterà su NOW il 10 ottobre.

Fonte: Screen Rant