Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

HBO ha svelato il trailer dell'ottavo episodio di House of the Dragon che anticipa un altro salto temporale.

Nel video sono passati alcuni anni e Otto Hightower si siede sul Trono di Spade, mentre viene rivelato che Lord Corlys Velaryon è stato ferito in battaglia. Rhaenyra, invece, si accorda con Daemon per poter riprendere il potere, dichiarando poi che si tratta di una trappola. La clip si conclude quindi anticipando l’inizio della guerra tra le varie fazioni in lotta.

Il Principe Aegon è ora interpretato dall'attore Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell (The Last Kingdom) è il Prince Aemond, la sorella Helaena è Phia Saban (The Last Kingdom) e il figlio di Rhaenyra, Jacaerys, è interpretato da Harry Collett.

Ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade, la serie TV è basata in parte sull'opera Fuoco e Sangue di George R. R. Martin.

L'ottavo episodio di House of the Dragon sarà rilasciato su NOW il 10 ottobre in lingua originale, mentre il 17 ottobre sarà disponibile nella sua forma doppiata.

Fonte: Screen Rant