Hawkeye: a una Settimana dall'Uscita, il nuovo Trailer Ufficiale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 ore fa

In questi giorni sono stati condivisi video, poster e teaser trailer per coinvolgere i fan dei Marvel Studios verso il debutto della serie TV Hawkeye, dopo Ad una settimana dall'uscita è stato rilasciato un nuovo teaser trailer.

A New York per godersi l’atmosfera natalizia con i figli Clint Barton (Jeremy Renner), viene a sapere che qualcuno sta usando il suo costume di Ronin, e scopre che dietro la maschera si nasconde Kate Bishop (Hailee Steinfeld). La giovane, che lo ammira fin da piccola, ha studiato tiro con l’arco per emularlo. Clint si ritrova quindi a fare i conti col suo passato, mentre accetta controvoglia di allearsi con Kate e diventare suo mentore.

Durante la conferenza stampa della serie TV, Kevin Feige ha voluto precisare nonostante la presenza di molti supereroi, il team ha preferito concentrarsi solo sui due protagonisti:

"La Marvel è il mondo fuori dalla tua finestra. Spidey potrebbe passare da un momento all'altro e anche i Fantastici Quattro. Ma come è giusto fare anche nella carta stampata, bisogna concentrarsi e focalizzarsi su quella che è la storia da raccontare e sui suoi protagonisti. L'obiettivo principale di questa serie è Clint Barton e il suo incontro con Kate Bishop. Non possiamo includere molta altra roba, sarebbe dispersivo. Bisogna restare focalizzati su questo".

Feige aggiunge:

"L'idea era di ambientare la serie TV non proprio in tempo reale, ma essenzialmente in un periodo di sei giorni. Sei episodi, sei giorni. Riuscirà Clint a tornare a casa per Natale? Era un’idea divertente, e una boccata d’aria fresca dopo poste in gioco da fine del mondo, Celestiali che fuoriescono dai pianeti e follie del multiverso. Hawkeye è uno show terreno, che parla di una famiglia".

Ma si tratta pur sempre di una serie del Marvel Cinematic Universe, e avrà connessioni con altri progetti passati e futuri. In seguito cosa succederà? Quale film o serie tv si collegherà alla serie TV? La risposta del produttore cinematografico è abbastanza ovvia per chiunque segua le notizie dei Marvel Studios, infatti parla dello spin-off:

"Beh, voglio dire, com’è stato annunciato al Disney Plus Day la settimana scorsa, ci sarà la serie di Echo. Vedremo Maya Lopez passare dalla fine di questa serie a quello show. Sarà il prossimo collegamento diretto".

Hawkeye farà il suo debutto sulla piattaforma Disney+ il 24 novembre.

Fonte: Comic Book