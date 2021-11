Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il Disney+ Day ha donato ai suoi spettatori una miriade di novità e, mentre mancano ormai pochi giorni al debutto di Hawkeye - serie televisiva live-action che unirà Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) in un'avventura epica - la piattaforma ne ha rilasciato alcuni video.

Mentre si trova a New York dopo il Blip, Clint Barton deve lavorare insieme alla giovane arciera Kate Bishop per affrontare i nemici del suo passato per tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale.

"Lo stile e il tono di Matt Fraction e David Aja hanno dato vita a ciò che volevamo ottenere", ha spiegato il produttore esecutivo Trinh Tran. "La loro collaborazione crea continui spunti".

Il cast di Hawkeye comprende inoltre Farmiga come Eleanor Bishop, Fra Fee nei panni di The Clown, Tony Dalton nel ruolo di Swordsman, Alaqua Cox come Echo, Zahn McClarnon come William Lopez e Florence Pugh riprenderà il ruolo di Vedova Nera di Yelena Belova.

"Non vedo l'ora che gli spettatori vedano come interpretiamo questi personaggi. È stata dura, non si può negarlo", ha raccontato Steinfeld. "Kate è così intelligente e spiritosa, e la sua capacità di fare così tante cose è incredibile. Mi ha davvero messo alla prova e mi ha fatto superare la quarantena, mi ha dato un motivo per restare".

I primi due episodi di Hawkeye saranno rilasciati mercoledì 24 novembre su Disney+.

Fonte: Comic Book