Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre si attendono aggiornamenti in merito a Noonan’s, lo spin-off dedicato a Kite Man, si torna a parlare dell’attesissima terza stagione dello show d’animazione Harley Quinn, la cui terza stagione è finalmente in procinto di debuttare sul servizio streaming di HBO Max.

Dopo la pubblicazione del teaser trailer - in cui è stata anche mostrata una breve anteprima del cameo di James Gunn - Patrick Schumacker e Justin Halpern, showrunner e co-creatori della serie, sono recentemente intervenuti stuzzicando i fan con alcune anticipazioni sui prossimi episodi.

Stando a quanto rivelato, come consuetudine dello show, saranno innanzitutto introdotti una carrellata di nuovi personaggi appartenenti all’universo della DC, fra cui Music Meister, Swamp Thing e una versione decisamente stravagante di Nightwing, che, come precedentemente annunciato, sarà doppiato da Harvey Guillen di What We Do In The Shadows.

Inoltre pare che saranno presenti anche delle puntate molto singolari, in particolar modo una dedicata a Joker, nella quale sarà inclusa una canzone, intitolata Wait Until You Get A Load of Us, che presenterà numerosi omaggi alla storia del Principe Clown del Crimine, e un’altra invece che si addentrerà nella mente di Batman, esplorando con tante chicche le diverse versioni del Cavaliere Oscuro.

Si prospetta quindi un nuovo arco narrativo tutto da scoprire e certamente sopra le righe, con lo stesso humor e originalità che hanno già fatto conquistato i fan.

L’appuntamento è dunque fissato per il 28 luglio.

Fonte: Screen Rant