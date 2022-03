Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre giungono informazioni in merito alla possibilità di realizzare uno spin-off dedicato allo sfrontato Kite Man, il cast vocale della serie d’animazione incentrata sull’ex compagna del perfido Joker si arricchisce di un altro membro.

È stato infatti recentemente annunciato che Harvey Guillen (conosciuto per il ruolo di Guillermo De la Cruz, il famiglio del vampiro Nandor in What We Do in the Shadows e che apparirà presto al cinema nel sequel de Il Gatto con gli Stivali) doppierà Nightwing nella terza stagione di Harley Quinn.

Come sapranno i fan dei fumetti della DC, ma anche il pubblico di Titans, l’eroe sopra menzionato altri non è che la prima storica spalla del Crociato Incappucciato, ossia Dick Grayson.

Dopo aver per molto tempo indossato il costume di Robin, il giovane pupillo di Bruce Wayne, aspirando ad ottenere la propria indipendenza, si allontanò dal suo mentore, continuando a combattere il crimine sotto la nuova maschera di Nightwing.

In attesa quindi di poter vedere l’eroe interagire con Harley (Kaley Cuoco di The Big Bang Theory), Poison Ivy (Lake Bell) e tutta la gang, vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie saranno inoltre arricchiti dal cameo del regista James Gunn.

Fonte: Comic Book