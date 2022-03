Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre si attende ancora una data ufficiale di debutto della terza stagione - di cui è stata rilasciata già una brave anticipazione - sembra che la piattaforma HBO Max stia valutando l’idea di produrre uno spin-off dello show d’animazione Harley Quinn.

Patrick Schumacker, co-sviluppatore e co-showrunner della serie incentrata sull’ex compagna del Joker, ha infatti rivelato in una recente intervista questo nuovo progetto, che al momento presenta il titolo provvisorio di Noonan e avrà come protagonista il personaggio di Kite Man, a cui presta la voce Matt Oberg.

Stando ad una prima descrizione, dopo aver chiuso la relazione con Poison Ivy (Lake Bell) a un passo dal loro matrimonio, lo sfrontato e immaturo Kite Man si troverà a gestire il locale Noonan, il celebre bar ritrovo di tutti i supercriminali di Gotham, ma il lavoro si rivelerà tutt’altro che semplice.

“Abbiamo Harley e Ivy che appaiono nella premiere, ma in seguito, in ogni episodio, faranno la loro comparsa diversi scagnozzi e villain di un certo spessore come Lex Luthor e Bane” – ha così affermato lo stesso Schumacker – “Sarà come lo show Cin Cin (Cheers in originale), ma per supercriminali”.

Non resta quindi che attendere prossimi aggiornamenti in merito, aspettando inoltre di poter vedere come il personaggio verrà esplorato nella terza stagione della serie madre e se, con un eventuale back-door pilot, verrà in qualche modo anticipato lo spin-off.

Fonte: Comic Book