Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 29 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

HBO Max ha ufficialmente confermato la finestra di uscita della stagione 3 di Harley Quinn.

La commedia animata è stata originalmente sviluppata da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey per DC Universe, dove andranno in onda le prime due stagioni. Con l'avvento della terza stagione, la serie animata sarà spostata su HBO Max insieme a Titans, Doom Patrol, Young Justice e Stargirl.

Harley Quinn è incentrata sull'omonima criminale, che decide di sbarazzarsi una volta per tutte di Joker, sforzandosi di stabilire il suo impero criminale a Gotham City, in competizione con il suo ex. A guidare il cast troviamo Kaley Cuoco nei panni di Harley, Lake Bell (Poison Ivy), Alan Tudyk nei panni di più personaggi, tra cui Joker, Tony Hale (Doctor Psycho), Ron Funches (King Shark), Jason Alexander (Sy Borgman), J.B. Smoove (Frank the Plant), Diedrich Bader (Batman) e Christopher Meloni (Jim Gordon).

La prime due stagioni della serie animata hanno ottenuto recensioni più che positive, e ora il pubblico freme nell'attesa della terza stagione. Sebbene una data d'uscita definitiva non è stata ancora annunciata, la stagione 3 verrà presentata ufficialmente nel mese di luglio su HBO Max.

L'attesa del ritorno di Harley Quinn è sicuramente emozionante, dato che il finale della seconda stagione ha visto Ivy e Harley professare il loro amore reciproco e scappare dal dipartimento di polizia di Jim Gordon, che stanno cercando di salvare la città dai suoi signori criminali.

Con l'annuncio della terza stagione i fan della serie si aspettano un trailer ufficiale, che però non è ancora uscito. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie!

Fonte: Screen Rant