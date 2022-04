Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La serie animata Harley Quinn è stata spostata su HBO Max dopo che DC Universe ha abbandonato la produzione delle serie originali ed è diventato il servizio DC Universe.

Dopo quasi due anni di attesa, sta arrivando la terza stagione e recentemente, il co-creatore della serie TV Patrick Schumacker ha anticipato sui social media che la nuova stagione arriverà quest'estate.

Anche se non si sa molto su cosa verterà la prossima stagione, secondo la star Kaley Cuoco, il brillante cast dei doppiatori aggiungerà quel tocco in più alla narrazione. Lo show animato, infatti, può contare su un cast di doppiatori eccezionali che comprende oltre a Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale, e Alan Tudyk.

Inoltre, nelle sue prime due stagioni, la serie TV ha ospitato altre grande voci, come artisti del calibro di: Nicole Sullivan, Rhea Perlman, How Mandel, Frankie Muniz, Natalie Morales, James Gunn, Jameela Jamil ed altri pronti ad offrire le loro voci come vari personaggi della serie o come cameo animati di se stessi. Rahul Kohli come Spaventapasseri, Christopher Meloni come Commissario Gordon, Alfred Molina come Mr. Freeze. Con nomi del genere, sarà interessante vedere quali altri super doppiatori faranno parte arriveranno per la terza stagione.

Intanto Harvey Guillen è stato ingaggiato come doppiatore di Nightwing.

Cuoco, che offre la voce alla protagonista Harley Quinn, ha oltremodo evidenziato che la terza stagione vedrà Harley e Ivy (Lake Bell) ancora forti nel loro rapposto, anche se le cose diventano più folli. L'attrice ha sottolineato che la relazione tra le due è il punto focale della prossima stagione:

"Ormai stanno vivendo la vita, amandosi, combattendo. La loro relazione è il principale punto focale di questa stagione, ed è esilarante. In realtà è davvero, davvero dolce tutto questo".

Al momento non è stata fissata un’uscita precisa per la prossima stagione di Harley Quinn, ma si sa che arriverà entroquest’anno negli USA su HBO Max.

Fonte: Comic Book