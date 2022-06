Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre continuano ad arrivare le prime notizie sulla data di uscita della terza stagione di Harley Quinn, in uscita a fine luglio su HBO Max, la Warner Bros. ha pubblicato un nuovo teaser trailer degli episodi inediti, in cui troviamo anche la versione animata di James Gunn.

Nella clip possiamo vedere Harley e Poison Ivy che finalmente vivono la loro vita di coppia in vacanza, fino a che Harley non mostra alla ragazza, in un sacco, il capo della Suicide Squad Amanda Waller, come regalo. Nel trailer ricompaiono Catwoman, Joker e Batman, oltre a James Gunn, con la sua voce originale.

A tal proposito il regista si è espresso con queste parole:

"Mi sono aggrappato a questa cosa per un po'. Da grande fan del progetto, per me è stato un onore! Grazie alla gang di #harleyquinn per il divertimento (PS: il mio film su Thomas Wayne sarà un capolavoro)".

Nella clip Gunn viene mostrato con i capelli bianchi ed i suoi occhiali squadrati, ed è seduto su una sedia vibrante ed, apparentemente, sembra stringa tra le mani la sceneggiatura del suo nuovo film, magari proprio del film di cui parlava nel tweet.

Non abbiamo ancora notizie riguardo l'uscita in Italia, non resta che attendere per ulteriori notizie.

