Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sono trascorse poche ore dal debutto di Halo, adattamento del famoso franchise di videogiochi.

Nel primo episodio è stato svelato un dettaglio molto importante che riguarda uno dei più celebri caschi dello storia dei videogame, quello di John-117, Master Chief (Pablo Schreiber).

La produttrice Kiki Wolfkill di 343 Industries aveva anticipato che il fatto sarebbe accaduto per poter raccontare la storia del personaggio:

"Non è qualcosa che abbiamo deciso fin dall'inizio, ma per noi è sempre stato un obiettivo e una priorità raccontare la storia di Master Chief e, ancor più importante, la storia di John, un personaggio che non viene esplorato troppo nei giochi".

Inoltre ha parlato di come Schreiber sia perfetto come protagonista della serie TV.

Lo showrunner Steven Kane ha aggiunto:

"Quel momento non lo abbiamo trattato con leggerezza. Ci siamo appoggiati a quel preciso istante in cui si toglie il casco, come se fosse una sorgente da cui prende vita il resto della stagione".

Infine i produttori hanno confermato che non passerà molto tempo prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione, come confermato recentemente dal protagonista Pablo Schreiber:

"Non vogliamo che trascorrano due anni prima della prossima stagione. Siamo molto entusiasti di ripartire e poter fare tutte le cose che abbiamo imparato durante la prima stagione o che non siamo riusciti a portare a termine. Non vediamo l'ora di tornare in produzione il prima possibile e siamo decisamente vicino per l’inizio della prossima produzione".

Halo è disponibile su Sky e su NOW.

Fonte: Comic Book