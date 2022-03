Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie TV Halo, adattamento del famoso videogioco sparatutto, debutterà giovedì 24 marzo negli USA su Paramount+. Il debutto del primo episodio è previsto per mezzanotte secondo il Pacific Time, che corrispondono alle ore 8.00 del mattino in Italia.

In Italia sarà disponibile, in contemporanea all'uscita americana, su Sky e sulla piattaforma NOW in versione originale sottotitolata, mentre da lunedì 28 marzo si potrà vedere su Sky Atlantic la versione doppiata.

La serie TV segue la storia di John-117 (Pablo Schreiber), il Master Chief, che porta alla luce i segreti di una civiltà perduta mentre combatte contro un'alleanza aliena teocratica nota come Covenant. Mentre Master Chief tenta di arginare l'assalto alieno, l'umanità si è diffusa in tutto il cosmo, portando alla formazione di nuove fazioni. La maggior parte degli individui è ora protetta dal governo terrestre e dal Comando spaziale delle Nazioni Unite, ma ci sono anche insediamenti umani indipendenti e insurrezionalisti, che si oppongono attivamente a questa giurisdizione.

Scritto da Steven Kane, lo show esplorerà lati diversi dei protagonisti. Kane, in una recente intervista, ha ammesso di aver lavorato in modo indipendente dal franchise di videogiochi, al fine di costruire una trama che si focalizzasse molto di più sulle storie dei protagonisti.

Poche settimane prima della data di uscita, Halo è stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese potrebbero iniziare già questa estate.