Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della serie live-action Halo - il cui rilascio, vi ricordiamo, avverrà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti il 24 marzo.

Lo show tratto da celebre franchise del videogioco è scritto da Steven Kane che, in una recente intervista, ha ammesso di aver lavorato in modo indipendente al fine di costruire una trama che si focalizzasse molto di più sulle storie dei protagonisti. Il team creativo non ha guardato o parlato dei giochi durante lo sviluppo dello show, così da mostrare una trama che i fan non si aspettano:

"Non abbiamo considerato il gioco. Non abbiamo parlato del gioco. Abbiamo parlato dei personaggi e del mondo di Halo in generale. Quindi non mi sono mai sentito limitato dal fatto che fosse un gioco".

Questa estate era già stata data la notizia riguardo l'aspetto diverso che sarebbe uscito nella serie TV in confronto ai videogiochi.

Di questo argomento ha parlato anche Natascha McElhone (Californication), che interpreterà la dottoressa Catherine Halsey, una scienziata all'avanguardia con l'UNSC e la creatrice del programma di supersoldato Spartan-II che ha generato l'iconico Master Chief (Pablo Schreiber). L'attrice britannica ha svelato che il rapporto con Master Chief di Schreiber alias John-117 potrebbe prendere alla sprovvista gli spettatori:

"Sarà una serie TV molto interessante perché sarà diverso dal videogioco, in quanto ci saranno atteggiamenti sorprendenti di John nei miei confronti e del mio stesso personaggio".

Halo debutterà il 24 marzo negli USA e in contemporanea in Italia su Sky e NOW.

Il 28 marzo sarà disponibile anche su Sky Atlantic nella versione provvista di doppiaggio in italiano.

Fonte: Variety