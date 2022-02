Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'attesa conferma ufficiale è ora arrivata: Halo sarà disponibile su Sky e su NOW dal 24 marzo, quindi lo stesso giorno del debutto negli USA. Il 28 marzo sarà poi disponibile su Sky Atlantic nella versione provvista di doppiaggio in italiano.

Ambientata nell’universo di fantascienza militare, creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del videogioco omonimo per Xbox, la serie TV segue un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

HALO è uno videogiochi sparatutto in prima persona più famosi di sempre, diventando un fenomeno di intrattenimento globale, con all’attivo più di 82 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

I protagonisti dello show saranno: Pablo Schreiber (American Gods) come super soldato Master Chief, Natascha McElhone (Californication) che interpreta la dottoressa Halsey e Jen Taylor come Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Completano il cast Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani.

Vi ricordiamo, infine, che Halo è già stata rinnovata per una seconda stagione.