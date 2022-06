Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il produttore esecutivo della serie TV Halo, Kiki Wolfkill, ha parlato delle critiche alla prima stagione e dell'intenzione con il team creativo di valutare i feedback ricevuti dai fan, per lo sviluppo di una seconda stagione.

In una recente intervista, Wolfkill ha così dichiarato:

"Stiamo ancora valutando tutti i feedback. È interessante per me vedere quali personaggi piacciano e quali meno. Stiamo assolutamente valutando tutti i feedback, positivi e negativi, per ogni episodio. E sono proprio quelli che permetteranno alla serie TV di andare avanti e migliorarsi nella seconda stagione, proprio come tutto ciò che abbiamo appreso nel corso della stagione e tutto ciò che abbiamo ottenuto durante il corso della produzione, andremo avanti. Guarderemo tutto. In un certo le critiche ci permetteranno di fare meglio nella seconda stagione".

Dopo essere stata inizialmente annunciata nel 2013 con Steven Spielberg, Halo ha superato molteplici ostacoli prima di essere presentata in anteprima su Paramount+ all'inizio di quest'anno. Lo show si discosta sensibilmente dal famoso videogioco e questo ha rilasciato notevoli lamentele da parte, non solo dei fan.

Marcus Letho, colui che ha creato la celebre ed incredibile saga di videogiochi ha infatti scritto un commento ben diretto:

"Non saprei nemmeno dire da dove viene l’ispirazione per lo show. Non è l’Halo che ho creato io".

