Halo: un Sorprendente Ritorno nella 2° Stagione della Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Paramount+ ha recentemente annunciato l'inizio della produzione per la seconda stagione di Halo, svelando anche i nuovi personaggi e confermando i volti già noti.

I nuovi componenti del cast saranno Joseph Morgan (The Vampires Diaries), che interpreterà James Ackerson, e Cristina Rodlo come Talia Perez.

Ackerson è descritto come "un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio Segreto dell'UNSC" mentre Perez è "un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che deve ancora affrontare un vero combattimento".

Arriva inoltre una sorpresa per un personaggio presente nella prima stagione che sembrava essere stato eliminato, ma che proseguirà il suo cammino.

Charlie Murphy, interprete di Makee, accolta e cresciuta dai Covenant in giovane età, lavora per infiltrarsi nell'UNSC nella speranza di recuperare il manufatto recuperato da Master Chief. Inizialmente presa per una prigioniera Covenant evasa, si dimostra una doppia faccia che viene uccisa nella battaglia finale su Reach. Eppure Murphy sarà presente nel cast della nuova stagione, probabilmente tramite dei flashback.

Protagonisti della serie TV sono Pablo Schreiber come Master Chief, Natascha McElhone che interpreta la dottoressa Catherine Halsey, Jen Taylor come voce di Cortana e Yerin Ha che interpreta Kwan Ha.

La prima stagione di Halo è disponibile su NOW e su Paramount+.

Fonte: Comic Book