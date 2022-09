Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo aver annunciato il rinnovo per una seconda stagione, Paramount+ ha confermato ai fan di Halo che la produzione della seconda stagione è ufficialmente iniziata in Islanda. Oltre che in Islanda, i nuovi episodi verranno girati anche a Budapest.

Oltre all'inizio della produzione, Paramount+ ha rivelato che Joseph Morgan (The Vampire Diaries) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive) faranno parte del prossimo capitolo rispettivamente nei panni di James Ackerson, descritto come "un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio segreto dell'intelligence navale dell'UNSC", e Talia Perez, descritta come "un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che deve ancora vedere un vero combattimento".

The Spartans have landed in Iceland! #HaloTheSeries Season 2 starts production now. pic.twitter.com/XpdHevVbY3 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) September 14, 2022

