Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

A pochi giorno che di separano dal debutto negli USA e in Italia della serie TV Halo, il protagonista Pablo Schreiber conferma che le riprese della seconda stagione inizieranno molto presto.

L'attore canadese, che nello show interpreta John-117/Master Chief, durante una recente intervista ha rivelato che si tratta di una scadenza praticamente imprescindibile per evitare problemi di natura meteorologica:

"Torneremo a girare in estate. Stiamo ancora cercando di capire quale sarà l'esatta data d'inizio, ma saremo sul set in estate perché abbiamo una data fissa per la quale dobbiamo essere pronti in modo da poter girare in alcune location influenzate dal clima".

Nonostante le tante difficoltà che hanno colpito il lungo sviluppo di questa serie live-action, a poche settimane dall'esordio Paramount+ ha deciso di rinnovare Halo per una seconda stagione, con David Wiener come nuovo showrunner che subentra a Kyle Killen e Steven Kane.

Adattamento del famoso videogioco (ma non così tanto), la serie TV di fantascienza militare segue un epico conflitto del XXVI secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Tra azione, avventura e un'immaginifica visione del futuro si intrecceranno varie storie personali.

Oltre a Schreiber fanno parte del cast principale anche Natascha McElhone come dottoressa Halsey e Jen Taylor come Cortana, l'intelligenza artificiale più avanzata nonché potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Halo sarà disponibile su Sky e sulla piattaforma NOW dal 24 marzo, con nove episodi.

