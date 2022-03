Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il 24 marzo è stato il giorno del debutto di Halo, adattamento del famoso franchise di videogiochi, sia negli USA su Paramount+ che in Italia su Sky e su NOW.

I produttori dello show continuano a concedere interviste per sponsorizzare il prodotto, in particolare la produttrice Kiki Wolfkill ha parlato con entusiasmo del protagonista Pablo Schreiber:

"Dirò che oggettivamente ero una fan del suo lavoro prima che fosse proposto per questo ruolo e ho amato l'idea fin dall'inizio. Pablo è una persona incredibilmente professionale e appassionata del proprio lavoro".

Wolfkill ha lavorato come supervisore per il franchise e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo per la serie TV. Quindi ha voluto ribadire perché l’attore di origine canadese fosse la scelta perfetta per ritrarre l'iconico eroe fantascientifico:

"C'era una tale intensità e una tale concentrazione nel modo in cui ha dato vita a Chief. Ma ha anche la capacità di comunicare forza e vulnerabilità allo stesso tempo, e questo era fondamentale per il lato di John del personaggio di Master Chief, senza dimenticare la sua fisicità incredibile. L'avete visto in Nella Tana dei Lupi, giusto? E la sua capacità di muoversi con precisione e con un incredibile controllo muscolare e consapevolezza dello spazio è super importante per essere in grado di indossare bene la tuta, muoversi bene e agire con essa. Quindi è stata davvero la perfetta fusione di fisico e intelletto".

La serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese potrebbero iniziare già questa estate.

Il primo episodio di Halo è disponibile su Sky e su NOW.

Fonte: Comic Book