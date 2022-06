Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

Marc Guggenheim ha fornito un entusiasmante aggiornamento sullo stato di Green Lantern, la nuova serie TV creata da HBO Max - piattaforma che nel corso degli anni è diventata un pilastro per il futuro del franchise DC con film e serie TV.

A differenza del film del 2011 con Ryan Reynolds, lo show di HBO Max non si concentrerà su Hal Jordan ma su più membri del Corpo delle Lanterne Verdi. Lo spettacolo si svolgerà nel corso di diversi decenni e seguirà vari eroi. Sebbene la prima stagione sia stata ordinata per 10 episodi, ha avuto non pochi problemi principalmente a causa della pandemia, che ha impedito all'adattamento di HBO Max di iniziare le riprese.

Anche se ci vuole tempo prima che comincino le riprese, uno degli sceneggiatori ha fornito alcuni aggiornamenti positivi. Guggenheim ha parlato brevemente del prossimo prodotto di HBO Max annunciando che gli sceneggiatori hanno quasi finito di scrivere la prima stagione di Green Lantern:

"Prima di tutto, penso sia importante notare che non sto dirigendo questo show, quindi non posso parlarne liberamente. Vorrei poterne parlare, è un progetto davvero fantastico. Posso dire che è divertente, infatti oggi sto lavorando alla bozza per il finale di stagione".

Non si hanno ancora molte notizie sullo show, sappiamo però che Lee Toland Krieger, regista di diversi spettacoli prodotti da Greg Berlanti, dirigerà ufficialmente i primi due episodi della prima stagione e Finn Wittrock e Jeremy Irvine sono stati precedentemente scelti per interpretare rispettivamente Guy Gardner e Alan Scott.

Fonte: Screen Rant