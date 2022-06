Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Come annunciato da molto tempo, fra le numerose proposte basate sui fumetti della DC, il servizio streaming di HBO Max è intenzionato ad offrire ai suoi abbonati una serie sul corpo di Polizia Intergalattica delle Lanterne Verdi.

A parte un’indicativa sinossi, che allude allo sviluppo della trama lungo diversi archi temporali in cui faranno la loro apparizione numerosi membri dei Cavalieri di Smeraldo, e l’annuncio riguardante l’ingresso nel cast di Finn Wittrock (American Horror Story) e Jeremy Irvine, le notizie in merito allo show sono state decisamente esigue.

Lo stesso Irvine è recentemente intervenuto aggiornando sullo stato dei lavori, che a quanto pare non sembra siano stati ancora avviati.

“Sono molto eccitato” - ha così dichiarato l’attore – “Ci sono piani a riguardo da parecchio di tempo. Per quanto ne so, però non c'è ancora una data di inizio, ma quando riceverò la chiamata, m’infilerò nel costume e sarò pronto. Penso che sia un momento molto difficile per far decollare qualsiasi progetto e so che vogliono realizzarlo su una scala decisamente ampia. Credo che riuscire a incastrare ogni cosa su un racconto così ambizioso sia difficile, ma spero a un certo punto tutto vada a buon fine. Queste cose, sfortunatamente, richiedono molto tempo”.

Non resta quindi che aspettare fiduciosi, auspicando che la lunga attesa sia ripagata da un prodotto che renda giustizia a dei personaggi così iconici del panorama fumettistico americano.

Fonte: Comic Book