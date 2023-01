Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo averne svelato la data di uscita e una piccola anteprima, The CW ha rilasciato il trailer di Gotham Knights che, pur derivando dai creativi del dramma cancellato dell'Arrowverse Batwoman, non è pensato per essere uno spin-off.

Secondo la sinossi ufficiale, "In Gotham Knights, Batman è morto e una polveriera ha incendiato Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla. Sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan) viene incastrato per aver ucciso Caped Crusader insieme ai figli di alcuni dei nemici di Batman: Duela (Olivia Rose Keegan), una combattente imprevedibile e abile ladra che era nata ad Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, Harper Row (Fallon Smythe), un acerbo ingegnere che può aggiustare qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara), un intelligente adolescente transgender che è stanco di essere gentile e simpatico. Con il carismatico e risoluto procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins) e il GCPD sulle loro tracce, Turner farà affidamento su alleati, tra cui la sua migliore amica e formidabile programmatrice Stephanie Brown (Anna Lore) e l'improbabile spalla di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson). Ma i nostri Cavalieri impareranno presto che c'è una forza più grande e nefasta all'opera a Gotham City. Questa squadra di fuggitivi deve unirsi per diventare la prossima generazione di salvatori noti come Gotham Knights".

Gotham Knights debutterà su The CW il 14 marzo.