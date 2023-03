Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Con il debutto ormai imminente, continuano a fioccare nuovi aggiornamenti in merito a uno dei prossimi progetti legati ai fumetti DC - e il più recente farà sicuramente saltare di gioia i fan del genere horror.

Stando infatti a quanto comunicato, Doug Bradley, storico volto del demone Pinhead nella saga cinematografica Hellraiser, apparirà nella prima stagione di Gotham Knights, scritturato per vestire i panni di Joe Chill, il criminale che assassinò i genitori di Bruce Wayne all’uscita da un cinema.

“Quando eravamo in procinto di assegnare il ruolo iconico di Joe Chill, probabilmente l'uomo che ha creato Batman, un solo nome ci è balenato in mente: Doug Bradley”, hanno affermato i produttori della serie TV Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. “Avevamo bisogno di un interprete che rendesse giustizia a un personaggio così fondamentale nel canone dei fumetti DC. E chi potrebbe meglio incarnare il ruolo del classico demone di Gotham se non l’attore la cui leggendaria interpretazione di un’altra inconfondibile entità oscura, Pinhead nel franchise di Hellraiser, continua a terrorizzare generazioni di fan dell'horror?!”.

Secondo la descrizione rilasciata dalla rete The CW, "il personaggio ha cambiato irrimediabilmente il volto di Gotham quando ha crudelmente ucciso i genitori di Bruce Wayne e, dopo cinquant'anni passati in prigione nel braccio della morte, Joe Chill verrà presto giustiziato. Il famigerato ‘Protettore’ dei cattivi della città non ha però alcuna intenzione di lasciare che i suoi segreti muoiano con lui".

In attesa di vederlo in azione nel sesto episodio, vi ricordiamo che la premiere verrà trasmessa in America il prossimo 14 marzo.

Fonte: Comic Book