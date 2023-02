Gotham Knights: The CW condivide i Poster dei membri del Cast

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Questa primavera porterà un nuovo pezzo della DC su The CW grazie a Gotham Knights.

Dopo averne svelato la data di uscita, una piccola anteprima e un breve trailer, la rete ha condiviso una carrellata di immagini dei membri del cast della serie TV: Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Anna Lore come Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela Dent, Navia Robinson nelle vesti di Carrie Kelley, Fallon Smythe come Harper Row, Tyler DiChiara sarà Cullen Row, Misha Collins nel ruolo di Harvey Dent e Rahart Adams come Brody March.

Secondo la sinossi ufficiale, "In Gotham Knights, Batman è morto e una polveriera ha incendiato Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla. Sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan) viene incastrato per aver ucciso Caped Crusader insieme ai figli di alcuni dei nemici di Batman: Duela (Olivia Rose Keegan), una combattente imprevedibile e abile ladra che era nata ad Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, Harper Row (Fallon Smythe), un acerbo ingegnere che può aggiustare qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara), un intelligente adolescente transgender che è stanco di essere gentile e simpatico. Con il carismatico e risoluto procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins) e il GCPD sulle loro tracce, Turner farà affidamento su alleati, tra cui la sua migliore amica e formidabile programmatrice Stephanie Brown (Anna Lore) e l'improbabile spalla di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson). Ma i nostri Cavalieri impareranno presto che c'è una forza più grande e nefasta all'opera a Gotham City. Questa squadra di fuggitivi deve unirsi per diventare la prossima generazione di salvatori noti come Gotham Knights".

Gotham Knights debutterà su The CW il 14 marzo.