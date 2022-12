Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

In casa The CW fervono i preparativi per gli attesi debutti dei prossimi archi narrativi dedicati alle serie basate sui fumetti della DC.

Se da un lato infatti Il Velocista Scarlatto è in procinto di scendere in pista con la sua ultima stagione, di cui è stato recentemente pubblicato il trailer, dall’altro l’Uomo d’Acciaio si sta per accingere a difendere Smallville dalle prossime calamità che vi si abbatteranno nella terza annata di Superman & Lois, le cui prime immagini sono da poco online.

Sulla scia di tutte queste anticipazioni, la rete televisiva ha voluto quindi focalizzare l’attenzione del pubblico anche sull’esordio di uno show totalmente inedito e stiamo parlando di Gotham Knights, che si mostra in due nuovi scatti apparsi in rete.

Le foto mettono in luce alcuni degli interpreti del cast e, se la prima si concentra prevalentemente sul gruppo dei giovani protagonisti, la seconda offre uno sguardo al personaggio di Harvey Dent, cui presterà il volto l’ex angelo Castiel di Supernatural, Misha Collins.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La trama della serie TV ruoterà intorno al figlio adottivo ribelle di Bruce Wayne, che si troverà a stringere un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, quando verranno tutti ingiustamente accusati per l’omicidio del Cavaliere Oscuro.

I giovani dovranno quindi collaborare per tentare di discolparsi e, in una Gotham privata del proprio vigilante e sull’orlo dell’abisso, intraprendere la strada che li condurrà a divenire i nuovi difensori della città.

La premiere è prevista in America per il 14 marzo.

Fonte: Comic Book