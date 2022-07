Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale, giungono online nuovi dettagli in merito a Gotham Knights, la prossima serie TV basata sui fumetti della DC che approderà sulla rete televisiva The CW.

Lo show, che stando alle prime informazioni non avrà legami con l’Arrowverse, ruoterà intorno a Turner Hayes, il figlio adottivo ribelle di Bruce Wayne, che a seguito della morte di Batman, verrà accusato di aver partecipato all’efferato crimine.

A condividere l’accusa con lui saranno i figli dei peggiori nemici del Crociato Incappucciato, con i quali il giovane si troverà a fare squadra, nel tentativo di scoprire la verità su quanto accaduto e riabilitare così i loro nomi.

Fra i protagonisti che appariranno nei vari episodi ci sarà anche Duela, che avrà il volto Olivia Rose Keegan, e recentemente proprio l’attrice è intervenuta parlando del ruolo assegnatole, rivelando durante l’intervista che la ragazza è la figlia del Joker.

“Duela è un po' l'incarnazione di ogni tipo d’istinto selvaggio, di quella parte impulsiva che penso sia celata dentro tutti noi” – ha così dichiarato l’interprete – “È così pazzesco vedere e pensare tipo 'Oh, e se lasciassi che prenda il sopravvento?' Quindi lei è una mina vagante, un jolly e inoltre è la figlia del Joker”.

Per vedere in azione la progenie del Pagliaccio Principe del Crimine, bisognerà però attendere ancora un po’ di tempo, in quanto la premiere della serie è fissata per il prossimo anno.

Fonte: Screen Rant