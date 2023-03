Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il prossimo progetto targato DC in arrivo sulla rete The CW è a pochi giorni dal debutto, e sono trapelate alcune informazioni su un importante - ma mancato - casting.

Di recente a Misha Collins, che interpreterà Harvey Dent in Gotham Knights (e volto di Castiel in Supernatural) è stato chiesto se la prima stagione della serie TV avrebbe visto uno dei suoi ex co-protagonisti, come Jensen Ackles o Jared Padalecki. Senza tanti giri di parole, l'attore ha affermato che proprio uno di loro avrebbe dovuto interpretare il Cavaliere Oscuro.

Collins ha infatti rivelato di aver provato a portare nel cast Ackles, ma a causa di conflitti di programmazione questo non è stato possibile.

Di seguito, l'estratto dell'intervista.

C'è stato qualche tentativo di convincerli a prendere parte a un episodio per riunire la banda?

"Ah, sì. Sì, c'era. Non so se dovrei rivelarlo, ma abbiamo cercato di far interpretare Batman a Jensen. Era tutto organizzato, ma sfortunatamente Jensen era in un altro spettacolo in quel momento, e il coordinamento tra due serie è impegnativo. Quindi alla fine non ha funzionato, ma ci abbiamo provato. Jensen era piuttosto entusiasta della prospettiva, perché ha doppiato Batman nel film d'animazione. Sarebbe stato grandioso, e ho pensato che sarebbe stato anche super divertente. Ma sfortunatamente, non ha funzionato".

Gotham Knights debutterà su The CW il 14 marzo.