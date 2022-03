Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Recentemente Neil Gaiman, tramite il suo profilo Twitter, ha suggerito che non ha ancora finito con Good Omens, alludendo a una stagione 3.

La stagione 1 e la stagione 2 - attualmente in fase di post-produzione - sono basate sul romanzo degli anni '90 Good Omens: Le Belle e Accurate Profezie di Agnes Nutter, Strega scritto da Gaiman e Terry Pratchett. La produzione di Amazon Prime Video ha debuttato come miniserie nel 2019, dopo che Azraphel (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant) non sono riusciti a vegliare sul vero Anticristo e di conseguenza hanno lottato per affrontare l'imminente Apocalisse.

La prima stagione è diventata rapidamente un enorme successo, e molti spettatori hanno sperato di vedere un seguito. Dopo oltre due anni senza notizie in merito, è stato annunciato che questa avvincente miniserie sarebbe rimasta tale, e quindi conclusa. Nonostante il suo incredibile successo, anche Gaiman ha confessato di non vedere lo spettacolo andare oltre la prima stagione. Nonostante tutto ciò, alla fine è stato annunciato che Good Omens sarebbe tornata per un secondo capitolo, ma non ci sono notizie sul terzo.

Con le riprese della seconda stagione di Good Omens completate, i follower di Gaiman hanno palesato il loro interesse su ciò che il futuro potrebbe riservare all'angelo e al demone protagonisti. Anche se la stagione 2 non è ancora stata rilasciata, è naturale essere curiosi di sapere se lo scrittore vede nuovi episodi nel futuro dello show. Non è un sicuro "sì", ma Gaiman suggerisce di essere aperto a continuare la serie.

All the potential in the world. https://t.co/MCYwctEwRx — Neil Gaiman (@neilhimself) March 26, 2022

Sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale, lo scrittore ha sviluppato idee per il progetto per diverso tempo. Gaiman ha recentemente rivelato di aver gettato le basi per la stagione 3 in tutti gli episodi visti nella prima. La sceneggiatura dell'ipotetico terzo capitolo racconterebbe storie nate dalle idee inedite di Gaiman e Pratchett per un altro romanzo di Good Omens, facendo della stagione 2 il trampolino di lancio per arrivarci.

Anche se Gaiman ha le sue responsabilità per i diversi progetti - come The Sandman di Netflix - lo scrittore sta ancora pensando a idee per Good Omens. Questo potrebbe non confermare che Crowley e Azraphel torneranno sullo schermo dopo i prossimi eventi della seconda stagione di Good Omens, ma sapere che il creatore sta già mettendo le basi per una futura stagione 3 è sicuramente una grandiosa notizia.

Fonte: Screen Rant