Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 novembre 2023

Sono trascorsi quattro anni dal finale de Il Trono di Spade, serie TV che sta dando vita a numerosi spin-off. E mentre House of the Dragon si prepara al debutto della seconda stagione e A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è in fase di sviluppo, non ci sono notizie positive sul progetto incentrato su Jon Snow: stando a quanto affermato dal dirigente di HBO Casey Bloys, il progetto dedicato al personaggio di Kit Harington non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale.

Bloys ha rivelato che ci sono sempre sceneggiature di Game of Thrones in fase di sviluppo, ma ha chiarito che nessun altro progetto legato a questo universo è vicino all'approvazione definitiva. Nonostante la popolarità dello spettacolo, la rete sembra intenzionata a investire solo in progetti che considera validi.

Per quanto riguarda lo spin-off su Jon Snow, i fan dovranno attendere la produzione del pilot e la decisione finale di HBO, il che potrebbe portare a una premiere non prima del 2025.

Gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno ulteriormente complicato lo sviluppo degli spin-off. Tuttavia, Bloys si è mostrato ottimista su The Hedge Knight, prevedendo l'inizio delle riprese nel 2024.

Fonte: Comic Book