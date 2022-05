Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nel bel mezzo del ciclone delle cancellazioni e dei rinnovi delle emittenti statunitensi come The CW, ABC, NBC e FOX, rimane ancora da comprendere se le serie TV The Resident, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star saranno rinnovate o meno.

La mancanza di decisioni di rinnovo per i tre drammi sarebbe dovuta al fatto che la FOX e lo studio che li produce, 20th Television, non fanno parte della stessa società, a seguito dell'acquisizione della Disney. L'aspetto finanziario è la questione principale dei potenziali accordi che, secondo quanto riferito, sta rendendo i negoziati alquanto impegnativi. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Esiste un motivo per i fan di essere fiduciosi almeno per la serie TV 9-1-1. Ad inizio anno infatti, il presidente della FOX Entertainment Michael Thorn ha discusso sulla possibilità di espandere il franchise. Quindi, a meno che le cose non siano cambiate drasticamente, si potrebbe presumere che la società abbia ancora investito nel progetto creato da Ryan Murphy.

Inoltre per l'Italia esiste una ventata di novità in casa Rai2, con il palinsesto estivo pronto a prendere il via: i fan ritroveranno infatti la quarta stagione di 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star. Da una parte la serie madre continuerà a cavalcare i suoi casi e gli intrecci personali dei suoi protagonisti con gli episodi inediti, dall’altra, invece, toccherà ad Owen Strand e i suoi intrattenere il pubblico con gli episodi della seconda stagione. I due show sbarcano su Rai2 la domenica sera alle 21.05 e poi il lunedì a partire dal 19 giugno nel medesimo orario, con un singolo episodio a testa.

Fonte: Deadline