Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Malgrado il periodo di grandi cambiamenti nei palinsesti delle reti televisive, con numerose cancellazioni che hanno coinvolto in primis la rete The CW e la CBS, giunge invece una buona notizia per tutti i fan di Dwayne Johnson e della sit-com Young Rock: la NBC ha infatti recentemente annunciato di aver rinnovato la comedy per una terza stagione.

La serie, ideata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, ruota intorno alla gioventù dell’amato wrestler “The Rock”, esplorando vari momenti diversi della sua vita e mostrando le persone più importanti che ne hanno fatto parte, portando così ad analizzare il percorso che lo ha reso la persona che è.

A dare il volto al lottatore professionista sono Adrian Grouix, Tito Marteddu e Manuel Meli, che vestono rispettivamente i panni di Johnson a 10, 15 e 18-20 anni.

Lo stesso The Rock figura nel progetto non solo come produttore esecutivo, ma anche come attore, interpretando una versione di se stesso intenta a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d’America per il 2032.

La seconda stagione ha coperto gli anni del 1983, 1987 e 1996, l’ultimo dei quali decisamente importante per l’atleta, che, dopo aver fallito nel trovare il successo nella Canadian Football League, decide di entrare nel mondo del wrestling professionistico.

Stando ad una vecchia intervista rilasciata dal produttore esecutivo Brian Gewirtz, i nuovi episodi dovrebbero essere incentrati durante il periodo della "Attitude Era" della WWE.

Fonte: Comic Book