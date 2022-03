Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La star de Il Signore degli Anelli e di Stranger Things Sean Astin è entrato a far parte del cast nella seconda stagione di Young Rock, interpretando la nemesi d'infanzia di The Rock.

Astin interpreterà il Dottor Julian Echo, che da bambino ha avuto degli scontri con Dwayne. Ora è un chiropratico del Minnesota che nutre ancora rancore. Riappare due settimane prima del giorno delle elezioni, sostenendo che Dwayne ha cercato di ucciderlo - una rivelazione che minaccia di far deragliare la campagna presidenziale di Johnson.

Oltre alla trilogia de Il Signore degli Anelli e Stranger Things, Astin ha recitato in alcuni episodi di varie serie TV come The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, Supergirl e The Strain.

La seconda stagione di Young Rock debutterà oggi, 15 marzo, sulla NBC e arriverà prossimamente anche in Italia su NOW. Continuerà le storie del passato sull'educazione di Johnson prima di diventare The Rock, ampliando le trame della prima stagione e introducendo nuovi capitoli. Lo spettacolo esplora le montagne russe di un'infanzia che ha plasmato Dwayne nell'uomo che è oggi e le persone straordinarie che ha incontrato lungo la strada.

Fonte: Variety