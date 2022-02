Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 minuti fa

È stato da poco pubblicato il primo sguardo alla seconda stagione della commedia di successo della NBC, Young Rock, che tornerà coi nuovi episodi martedì 15 marzo.

Le nuove immagini mostrano Dwayne "The Rock" Johnson in tre periodi fondamentali della sua vita: il tempo trascorso da ragazzo alle Hawaii, quando suo padre era all'apice della sua carriera di wrestling; la sua adolescenza, periodo in cui ha dovuto adattarsi a una nuova vita a Nashville; e il periodo in cui Dwayne entra nella Canadian Football League e i suoi sogni di giocare nella NFL iniziano a svanire.

