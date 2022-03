Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 42 minuti fa

Il nuovo trailer della seconda stagione di Young Rock è online, e - dopo le prime immagini - offre finalmente uno sguardo ancora più approfondito alla nuova stagione che racconta le origini di The Rock.

La serie, che segue The Rock nella sua giovinezza a tre diverse età, è stata creata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang. Oltre ad apparire e narrare lo spettacolo, Dwayne Johnson è anche produttore esecutivo. La serie è stata presentata in anteprima con ottimi ascolti ed è diventata la commedia n°1 dell'anno per la NBC, quindi la rete ha rinnovato lo spettacolo per una stagione 2, che debutterà il 15 marzo.

La nuova stagione si concentrerà sul tempo in cui Dwayne "The Rock" Johnson ha giocato per i Calgary Stampeders come parte della Canadian Football League. Il sogno originale di Johnson era quello di diventare una star del football prima che gli infortuni lo portassero a dedicarsi al wrestling.

Fonte: Screen Rant