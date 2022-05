Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

In controtendenza rispetto alla miriade di cancellazioni di questa settimana, ABC ha rinnovato cinque suoi spettacoli: Big Sky e Economia Domestica torneranno con una 3° stagione, Un Milione di Piccole Cose e The Conners sono state rinnovate per una 5°, mentre The Wonder Years avrà un 2° capitolo.

The Conners, in questa stagione, ha ottenuto una media di 4,8 milioni di spettatori settimanali totali e una valutazione demo di 0,8 - in calo rispetto alla scorsa stagione. Tra le sei sitcom che la ABC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, è la prima per spettatori.

La seconda stagione di Economia Domestica ha una media di 2,9 milioni di spettatori settimanali totali e una valutazione demo di 0,5 - in calo rispetto alla sua prima stagione. Delle sei sitcom che la ABC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, si classifica al quinto posto.

Durante la quarta stagione, Un Milione di Piccole Cose ha registrato una media di 4,1 milioni di spettatori settimanali totali e una valutazione demo di 0,7 - in calo rispetto ai conteggi della terza stagione. Degli otto drammi che la ABC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, si classifica al sesto posto.

La stagione 2 di Big Sky ha una media di 5,8 milioni di spettatori settimanali totali e una valutazione demo di 0,7 - in calo rispetto alla prima. Degli otto drammi che la ABC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, si classifica al quinto posto.

Infine, The Wonder Years ha una media di 3 milioni di spettatori settimanali totali e una valutazione demo di 0,6. Delle sei sitcom che la ABC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, si classifica al quarto posto.

