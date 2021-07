Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 45 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

FOX ha pubblicato il primo teaser per la quinta stagione di 9-1-1, rivelando la prossima grande crisi che colpirà Los Angeles nella premiere.

La quarta stagione si è conclusa a maggio, con una serie di colpi di scena potenzialmente rivoluzionari: Eddie è sopravvissuto a malapena alla sparatoria, Buck ha ufficializzato le cose con Taylor, Bobby e Athena hanno lottato per salvare il loro matrimonio, Albert è diventato un pompiere, Nia è rientrata nella vita di Hen e Karen, e la neomamma Maddie ha ammesso a Chimney di trovarsi in un posto molto più oscuro di quello che ha lasciato intendere.

Il cast di 9-1-1 vede Angela Bassett nei panni di Athena Grant-Nash, Peter Krause come Bobby Nash, Oliver Stark nel ruolo di Evan "Buck" Buckley, Aisha Hinds come Henrietta "Hen" Wilson, Kenneth Choi nei panni di Howie "Chimney" Han, Rockmond Dunbar come Michael Grant, Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Maddie Buckley Kendall, Ryan Guzman come Edmundo "Eddie" Díaz, Corinne Massiah come May Grant, Marcantonee Jon Reis come Harry Grant, Gavin McHugh nei panni di Christopher Diaz e John Harlan Kim come Albert Han.

Fonte: TVLine