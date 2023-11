Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 ottobre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nel settimo episodio di Gen V, Malati, abbiamo assistiamo a Cate che elimina Indira, mettendo così fine alla produzione del virus destinato ai Super. Con l'avvicinarsi del season finale, Cate appare determinata a guidare i Super imprigionati nella Godolkin University in una rivolta contro l'istituzione.

Durante un'intervista, la showrunner della serie TV Michele Fazekas ha lasciato intendere che il finale della prima stagione lascerà gli spettatori con un cliffhanger che riguarderà sia la stagione 4 di The Boys che la seconda di Gen V. Pur non dando dettagli specifici sull'episodio conclusivo, ha sottolineato che i suoi sviluppi saranno totalmente inaspettati:

"La stagione non si concluderà come molti prevedono. Sarà un cliffhanger per la nostra seconda stagione e anche per la quarta stagione di The Boys. Sicuramente lascerà gli spettatori con la curiosità di scoprire cosa accadrà dopo".

Dalle anticipazioni e dal promo rilasciato da Prime Video, sembra che il finale dello spin-off vedrà gli studenti protagonisti cercare di difendere la Godolkin dall'assedio dell'esercito di Super capeggiato da Cate. Questa battaglia promette azione intensa e momenti carichi di adrenalina, specialmente considerando il pericolo del virus, con almeno una persona che ne è stata infettata.

Il finale porterà inoltre al ritorno di Ashley Barrett, CEO della Vought, che avevamo già intravisto nel terzo episodio. Data la sua rilevanza nella serie madre, è probabile che le sue azioni abbiano ripercussioni dirette sulla quarta stagione di The Boys. Non è da escludere la presenza di altri cameo, come quello di Patriota.

Ciò che è certo è che l'ottavo episodio concluderà l'attuale trama dello spin-off, ponendo le basi per le future narrazioni di questo universo. Potremmo scoprire quale sarà l'esito della ribellione di Cate e quali sono stati i piani di Victoria Neuman riguardo al virus dopo l'eliminazione del Dottor Cardosa.

Con un mix di azione e interrogativi ancora irrisolti, il finale promette di essere un degno culmine di questa entusiasmante introduzione allo spin-off.

I primi sette episodi di Gen V sono disponibili in streaming su Prime Video, e il finale della stagione debutterà il 3 novembre.

Fonte: Screen Rant