Anche prima che Game of Thrones si concludesse nel 2019, la HBO ha annunciato che la serie di successo avrebbe ricevuto alcuni spin-off. A un certo punto, c'erano cinque nuovi spettacoli in via di sviluppo, ma non tutto ha funzionato a dovere per Westeros. Una serie prequel con protagonista Naomi Watts aveva già filmato il suo pilot quando lo spettacolo è stato cancellato, e l'unico spin-off attualmente prossimo all'uscita è House of the Dragon.

Questa settimana, il creatore di Game of Thrones George R.R. Martin ha condiviso un aggiornamento su tutte le presunte serie TV spin-off:

"House of the Dragon si è conclusa a Londra ed è ora in post-produzione. Quello che ho visto, l'ho amato. Non vedo l'ora di scoprire di più". Ha poi aggiunto che stanno sviluppando spin-off di animazione e live-action per HBO: "No, non so dirvi quanti sono. Ma spero tanto che alcuni di questi spettacoli vadano in onda".

House of the Dragon non ha ancora una data di uscita, anche se il primo teaser ha confermato una finestra di rilascio nel 2022. Martin ha dato un piccolo aggiornamento anche su questo fronte, scrivendo che c'è ancora "molto lavoro" da fare e che la pandemia "rende difficile la pianificazione". Tuttavia, afferma che una data di uscita dell'estate 2022 "potrebbe essere probabile".

Fonte: Comic Book