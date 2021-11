Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Anche se Squid Game continua a registrare numeri impressionanti, la serie non fa più parte dalla Top 10 di Netflix USA, che al momento è composta da:

Red Notice Tiger King Cowboy Bebop Hellbound La Regina del Flow Nei Panni di una Principessa: Inseguendo la Stella The Great British Baking Show Narcos: Messico Cocomelon Maid

Nonostante Squid Game sia uscito dalla Top 10 negli Stati Uniti, anche a causa dei nuovi contenuti rilasciati nelle ultime due settimane, lo spettacolo continua a dominare in tutto il mondo per il servizio di streaming.

Per quanto riguarda Netflix Italia, il prodotto Sudcoreano si prepara a fare la stessa fine.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, la Top 10 è così composta:

Tutto considerato, Squid Game è ancora un successo colossale per Netflix. Il gigante dello streaming ha già confermato che è la loro più grandiosa serie originale di tutti i tempi, raggiungendo più spettatori di altri successi come Bridgerton, Stranger Things e The Witcher. Prodotto per circa 20 milioni di Dollari, lo spettacolo - secondo quanto riferito - è diventato un profitto da un miliardo di dollari per Netflix. Naturalmente online si è rapidamente parlato di una seconda stagione, e il creatore ha rivelato che è attualmente in lavorazione.

