Disney+ Conferma 3 Serie TV Marvel in arrivo nel 2024

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 06 dicembre 2023

Disney ha svelato la sua programmazione 2024 per gli spettacoli del Marvel Cinematic Universe su Disney+. Mentre la Fase 5 volge al termine con la seconda stagione di What If...?, con episodi giornalieri dal 22 al 30 dicembre 2023, i fan attendono con impazienza la prossima ondata di serie TV Marvel.

In un recente comunicato stampa, la Disney ha delineato i suoi piani per diversi spettacoli il cui debutto su Disney+ è fissato per il 2024: Echo, precedentemente confermato per l’uscita il 10 gennaio, sarà seguito da Agatha: Darkhold Diaries e X-Men '97 - di cui non si conosce ancora la data di uscita esatta.

Nel frattempo molti altri progetti Marvel sono ancora in attesa di finestre di rilascio. Alcuni esempi includono Spider-Man: Freshman Year, il suo seguito Spider-Man: Sophomore Year e Marvel Zombies.

Nel regno del live-action, Ironheart è l'unico spettacolo che ha completato le riprese ed è in attesa di un programma di rilascio, Daredevil: Born Again ha subito un ritardo, mentre Wonder Man è ancora in produzione e Vision Quest è attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: Screen Rant