Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Secondo le ultime notizie, l'inedito sequel di WandaVision incentrata su Visione Bianco (Paul Bettany), ha una probabile finestra di rilascio.

Sebbene i Marvel Studios non abbiano annunciato una data di uscita specifica, la Writers Guild of America (WGA) elenca Vision Quest con una finestra di rilascio "2024-2025" sulle pagine ufficiali dello showrunner Jac Schaeffer e di diversi scrittori.

Tuttavia, non è chiaro se lo sciopero WGA in corso possa posticiparla.

Sono stati rivelati pochi dettagli sulla storia di Vision Quest, ma l'annuncio iniziale specificava che lo spettacolo avrebbe raccontato la ricostruzione di Visione Bianco dopo la fine di WandaVision.

Dopo la morte di Visione in Avengers: Infinity War, quando Thanos ha rimosso la Pietra della Mente dalla sua testa, Wanda (Elizabeth Olsen) ha usato la sua magia per crearne una copia a Westview. Tuttavia, l'agente dello S.W.O.R.D. Tyler Hayward (Josh Stamberg) stava segretamente ricostruendo il sintezoide in un nuovo corpo tutto bianco, e lo mandò a combattere Wanda e il Visione di Westview.

La trama ha preso in prestito elementi da un arco narrativo nel fumetto West Coast Avengers, anch'esso chiamato Vision Quest.

Fonte: CBR