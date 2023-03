Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Malgrado la sua fine per mano di Thanos e la seconda dipartita, avvenuta dopo essere stato magicamente ricreato dalla sua metà, i fan della Marvel potranno ancora vedere in azione il potente Visione grazie al nuovo spin-off di WandaVision, Vision Quest - che debutterà su Disney+.

La serie TV è ancora in fase di sviluppo, e finora non sono trapelati importanti aggiornamenti, ma secondo alcuni recenti rapporti, Megan McDonnell e Peter Cameron faranno parte della writer's room.

Megan McDonnell è profondamente legata all'MCU: è stata infatti una scrittrice per WandaVision, e da allora i Marvel Studios l'hanno coinvolta in numerosi nuovi progetti, inclusi The Marvels e Agatha: Coven of Chaos. Ha quindi senso che McDonnell sia coinvolta anche in Vision Quest.

Anche il lavoro di Peter Cameron è stato importante nell'MCU: è stato sceneggiatore di WandaVision, Moon Knight e Werewolf by Night.

La serie TV avrà per protagonista il Visione bianco apparso negli ultimi episodi della serie madre che, come ricorderà il pubblico, era stato costruito dall'agenzia governativa S.W.O.R.D.. Privo dei sentimenti e dei ricordi della sua controparte, si era scagliato contro Wanda (Elizabeth Olsen), venendo però bloccato proprio dal suo doppio, che lo aiutò a ripristinare parte della sua memoria, evento che lo spinse ad abbandonare il campo di battaglia.

Fonte: Comic Book