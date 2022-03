Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Secondo alcuni rumor, le riprese di una quarta stagione di Daredevil potrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Presentato in anteprima nel 2015 su Netflix, lo show ha segnato il primo programma televisivo Marvel per il servizio di streaming come parte di un piano più ampio che ha portato al crossover The Defenders. Charlie Cox ha interpretato il ruolo di Matt Murdock alias Daredevil per tre stagioni più il crossover, ma Netflix ha sorprendentemente cancellato la serie nel 2018. Questa notizia è arrivata nonostante le recensioni positive e il finale della terza stagione lasciava spazio per un continuo.

Dopo anni di inattività del Diavolo di Hell's Kitchen, i Marvel Studios lo hanno accolto a braccia aperte, infatti Cox è tornato come Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e questa dovrebbe essere la prima di molte apparizioni nei progetti del Marvel Cinematic Universe. Oltre alle voci che tornerà per She-Hulk ed Echo, i fan si sono chiesti a lungo se i Marvel Studios potessero ancora realizzare la quarta stagione di Daredevil. La probabilità che ciò accada è aumentata dopo che la Disney ha confermato che gli spettacoli Marvel Television si trasferiranno su Disney+ a marzo 2022. Ora sembra che alcuni piani potrebbero già essere in atto.

Secondo una fonte infatti, la Disney ha recentemente formato una nuova società a responsabilità limitata di produzione, che ha lo scopo di tenere traccia della contabilità su diversi progetti ed è chiamata Blind Faith Productions LLC. Si ritiene che la nuova società sia per i Marvel Studios e il nome sembra essere un chiaro riferimento a Daredevil, dal momento che è sia cieco che devoto cattolico. Se così fosse significa che la Marvel ha in programma un film o una serie TV con protagonista il personaggio. A seguito di questa notizia, KC Walsh ha riferito che si tratta di una serie TV e che le riprese della quarta stagione non ufficiale di Daredevil inizieranno entro la fine dell'anno.

Anche se fosse una nuova stagione con Charlie Cox, non è ancora chiaro se sarà davvero un continuo o un reboot. Cox ha infatti detto precedentemente di essere aperto a una nuova stagione dello show meno violenta di quanto non fosse su Netflix. Ha anche detto che avrebbe più senso che la nuova stagione di Daredevil non fosse una continuazione diretta della storia dello show Netflix, e riprendesse invece anni dopo. Preferisce un riavvio graduale.

Fonte: Screen Rant