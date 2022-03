Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle serie TV di Marvel Television, che originariamente hanno debuttato su Netflix prima di passare nelle mani di Disney+. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher hanno assunto sempre più importanza nel Marvel Cinematic Universe, soprattutto grazie alla comparsa di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e Vincent D'Onofrio in Hawkeye.

Con il passaggio a Disney+ all'orizzonte - in America arriveranno il 16 marzo - i fan hanno speculato a lungo su come i canoni di quegli spettacoli potrebbero essere rivisitati, sia in storie aggiuntive da solista che in cameo in altri progetti.

In una recente apparizione al Middle East Film and Comic Con di Abu Dhabi, Cox ha parlato di come vorrebbe vedere la storia di Daredevil andare avanti nell'MCU:

"In linea con molte cose nell'MCU. Ho amato ogni minuto e in questo momento sono felice del fatto che stia ricominciando. Non so cosa tratterà o quanto coinvolgimento avrò. Amo le storie di Daredevil e adoro interpretare il personaggio".

Bisogna ricordare che la terza stagione di Daredevil è andata in onda nel 2018 e la maggior parte della narrazione attuale del MCU è ambientata nel 2023 nell'epoca Post-Blip. Una potenziale nuova stagione potrebbe riprendere dove si era interrotta con Netflix ma avrebbe più spazio di manovra portando lo spettacolo nel presente narrativo.

Fonte: Comic Book