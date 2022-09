Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre J.J. Abrams è famoso soprattutto per il suo lavoro nei film di Star Wars e Star Trek, il suo successo ha iniziato a decollare anche nel mondo del piccolo schermo: è stato lo show televisivo Alias a farlo conoscere come artista, mentre il suo coinvolgimento (inclusa la regia del pilot) in Lost ha rafforzato il suo profilo. I crediti di Abrams in televisione sono incredibilmente impressionanti, ma ciò non significa che tutti i suoi progetti sul piccolo schermo abbiano avuto successo o siano addirittura riusciti nella produzione. Un esempio è Demimonde, che è stato cancellato prima ancora che iniziassero le riprese.

Gli inizi

La storia dietro Demimonde è iniziata a febbraio 2018, quando la HBO ha ordinato lo spettacolo - un grande voto di fiducia in ciò a cui Abrams stava lavorando. Questa è una continuazione della relazione tra Abrams e HBO - dopo Westworld e Lovecraft Country. Con l'ultima stagione di Game of Thrones trasmessa nel 2019, la rete era alla ricerca di nuovi spettacoli che avrebbero ottenuto un simile successo, e quale programma migliore per adattarsi allo scopo se non qualcosa di J.J. Abrams?

Il silenzio stampa

Dopo l'annuncio della serie TV, Demimonde è stato circondato da un totale silenzio stampa. Parte del problema era che Abrams era pronto a scrivere e dirigere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I suoi innumerevoli impegni lo avrebbero tenuto occupato per il prossimo futuro. Tuttavia, a settembre 2019 la società madre di HBO, WarnerMedia, ha firmato un enorme accordo con J.J. Abrams e la sua società di produzione, Bad Robot. Mentre Demimonde è sempre stato un progetto importante, ora ha avuto la possibilità di essere una delle prime produzioni a emergere in un'unione tra due potenze di Hollywood.

Poco prima di questo sviluppo, è arrivata la notizia che lo showrunner originale del programma, Bash Doran, aveva abbandonato il progetto. Nonostante questo presagio di difficoltà in arrivo per Demimonde, lo spettacolo sarebbe almeno riuscito ad assicurarsi alcuni nuovi talenti dietro le quinte l'anno successivo, nei primi mesi della pandemia. Questo è quando Demimonde ha reclutato Kira Snyder, Rand Ravish e Far Shariat come nuovi showrunner. Mentre l'uscita di Doran sembrava mettere a repentaglio questo progetto, ora tutto sembrava procedere senza intoppi.

Tutto procedeva a gonfie vele...

Periodi migliori per Demimonde sembravano praticamente certi in un'intervista di giugno 2021, in cui Abrams ha rivelato che la writers' room non era solo stata assemblata, ma aveva lavorato duramente sulla serie TV. Grazie alla pandemia, la troupe non è stata in grado di fare location scouting o occuparsi di altri aspetti della pre-produzione: tutto il focus era solo sulla scrittura.

Anche se questo non era il piano iniziale, Abrams era sollevato dato che l'intera prima stagione era stata scritta. Ancora meglio, lui e gli autori del programma sono stati in grado di delineare la traiettoria dell'intero programma televisivo con largo anticipo. Molte volte nella sua carriera - come in entrambi i suoi film di Star Wars - Abrams ha sempre lavorato di fretta per rispettare una data di uscita, e con Demimonde stava assaporando invece l'opportunità di prendere le cose con calma.

Lo show non è mai sembrato così vicino: poco dopo venne annunciato che Danielle Deadwyler era stata scelta per interpretare la protagonista, Olive Reed. Questo è anche il momento in cui i dettagli concreti della trama iniziarono a emergere: Demimonde si sarebbe concentrato su una donna incaricata di capire un'enorme cospirazione, quando perde marito e figlia in una catastrofe che li trasferisce in un altro mondo.

Come ciliegina sulla torta, questa notizia ha anche confermato che Abrams avrebbe avuto una sorta di voce da regista nello show, anche se non era chiaro quanti episodi avrebbe diretto. Quattro anni dopo essere stato annunciato per la prima volta, Demimonde era pronto per il lancio.

Finché...

Tuttavia, un mese prima che questo casting venisse annunciato, un evento enorme ha fatto notizia in tutto il mondo: WarnerMedia è stata acquistata da Discovery. David Zazlav, CEO di Discovery, era ora incaricato della gestione di reti e piattaforme, inclusa HBO. Un punto critico nel suo nuovo approccio a questo gigante dell'intrattenimento, sarebbe il taglio dei costi. La drasticità di questa tattica è stata chiara quando Demimonde è diventata una delle prime vittime di questa fusione, venendo cancellata a causa del budget eccessivo.

Al momento della sua cancellazione non era chiaro se il progetto potesse essere acquistato o meno da altre reti e piattaforme. Il totale silenzio stampa indica che non sono questi i piani. La fine di questo programma è servita anche da presagio di ciò che sarebbe successo ad altri progetti WarnerDiscovery, come Batgirl o Chad.

Anni di lavoro su Demimonde sono finiti per essere respinti di fronte ai nuovi proprietari aziendali responsabili di HBO. Per ora, questo programma rimane intriso di mistero e sembra destinato a rimanere tale per il prossimo futuro.

Fonte: Collider