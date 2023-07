Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La produzione della prima stagione di Citadel ha comportato un investimento di oltre 250 milioni di dollari, e un recente rapporto mette in luce quanto la serie TV sia risultata deludente in termini di audience.

Le aspettative erano altissime, specialmente sapendo che a produrla sarebbero stati Joe e Anthony Russo - noti per aver diretto successi come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il thriller di spionaggio, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, ha però debuttato con recensioni piuttosto scarse.

Un nuovo rapporto di Bloomberg rivela che Citadel, nonostante sia uno dei programmi TV più costosi mai realizzati e abbia avuto il supporto dei fratelli Russo, non ha lasciato un'impressione significativa sul pubblico. Il rapporto cita i dati di Nielsen, sottolineando che lo spettacolo non è nemmeno entrato nella Top 10 degli spettacoli in streaming più visti negli Stati Uniti da quando è stato rilasciato su Prime Video.

Fin dal suo debutto, Citadel non sembrava avere l'attrattiva necessaria per diventare un colossale successo per la piattaforma. Le recensioni sono state alquanto contrastanti, con molti spettatori convinti che lo show non sembrasse giustificare il suo enorme costo di produzione. Nonostante l'elogio per le sequenze d'azione continue, il prodotto è apparso in qualche modo poco sviluppato e generico, non riuscendo a distinguersi da produzioni precedenti.

Sebbene i numeri ottenuti dalla serie TV sarebbero considerevoli per qualsiasi altro progetto, la misura del successo cambia quando una produzione ha un costo di 250 milioni. Questo importante investimento non riguardava solo la prima stagione, ma faceva parte di un progetto più ampio per lanciare una rete di spin-off, ognuno destinato a un pubblico diverso in tutto il mondo.

Nonostante l'esito deludente della prima stagione, la seconda è in fase di produzione, ma resta da vedere quanto a lungo continuerà Citadel se anche il prossimo lotto di episodi dovesse rivelarsi una delusione.

Fonte: Screen Rant