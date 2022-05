Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FOX rinnova Call Me Kat - basata sulla sitcom britannica Miranda, di Miranda Hart - per una terza stagione.

La commedia, con protagonista Mayim Bialik (The Big Bang Theory), racconta la storia di Kat, una donna di trentanove anni, che lotta ogni giorno contro la società, e sua madre, per dimostrare che non serve avere molto per essere felici. Quindi spende i soldi che i suoi genitori hanno messo da parte per il suo matrimonio per aprire un cat-café a Louisville, nel Kentucky e iniziare una nuova vita.

Oltre a Bialik, il cast è così formato:

Swoosie Kurtz nel ruolo di Sheila

nel ruolo di Sheila Kyla Pratt nel ruolo di Randi

nel ruolo di Randi Cheyenne Jackson nel ruolo di Max

nel ruolo di Max Leslie Jordan nel ruolo di Phil

nel ruolo di Phil Julian Gant nel ruolo di Carter.

Nel team creativo invece sono presenti Alissa Neubauer come showrunner e come produttore esecutivo insieme a Jim Parsons e Todd Spiewak per That's Wonderful Productions, Bialik per Sad Clown Productions, Hart e Angie Stephenson dei BBC Studios.

FOX inoltre a rinnovato altre serie TV, tra cui Welcome to Flatch e 9-1-1: Lone Star, mentre ha cancellato Pivoting e Our Kind of People.

In trattativa per il rinnovo ci sono ancora The Resident e 9-1-1.

Fonte: Variety