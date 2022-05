Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I residenti di Flatch rimarranno su FOX: la rete ha rinnovato Welcome to Flatch per una seconda stagione. La serie segue una troupe di documentari che si propone di esplorare la vita dei residenti nella piccola città americana di Flatch.

È una leggera sorpresa date le valutazioni lineari dello spettacolo, che si basa sullo show britannico This Country, ma Il CEO di Fox Entertainment Charlie Collier ha affermato che la rete "scommette sui creatori" e ha definito Jenny Bicks e Paul Feig partner "incredibili".

Welcome to Flatch è stato in qualche modo un banco di prova per FOX. Ha lanciato lo spettacolo il 17 marzo e ha messo i primi sette episodi su Hulu, una mossa insolita per una rete come la FOX, al fine di attirare gli occhi più giovani verso lo spettacolo con la speranza che lo controllino su base settimanale.

In una intervista, Feig ha dichiarato:

"Escogitare questa idea per uno show in rete è inaudito. Le persone non si attaccano a uno spettacolo finché non ci si abbuffano".

Il team ha anche avuto un percorso insolito per lo schermo con le riprese del pilota interrotte dalla pandemia. Avevano filmato solo un giorno prima di dover chiudere. Tuttavia, il team è stato in grado di creare una presentazione di dieci minuti, che è stata sufficiente per il capo dei contenuti Fox Micahel Thorn e il suo team alla FOX per dare loro un ordine di 14 episodi.

Nel cast troviamo Holmes, che interpreta Kelly Mallet, Sam Straley, che interpreta Shrub Mallett, Sean William Scott, nei panni di Father Joe, Aya Cash come Cheryl Peterson, Justin Linville come Mickey St. Jean, Taylor Ortega come Nadine Garcia-Parney e Krystal Smith è Big Mandy.

Fonte: Deadline