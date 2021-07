Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

La commedia FOX Call Me Kat ha trovato il suo showrunner per la seconda stagione: sarà Alissa Neubauer a prendere in mano le redini del nuovo lotto di episodi dopo Darlene Hunt, dimessa dalla direzione dello spettacolo alla fine della sua prima stagione.

Neubauer è una veterana del campo di Chuck Lorre, avendo lavorato a Mom e Due Uomini e Mezzo. Ha iniziato come coordinatrice della sceneggiatura in quest'ultimo spettacolo prima di diventare co-produttrice. Di recente è stata co-produttrice esecutiva di Mom, che ha terminato la sua corsa su CBS dopo otto stagioni a maggio.

La protagonista dello show è Mayim Bialik (The Big Bang Theory), la quale interpreta una donna che lotta ogni giorno contro la società - e sua madre - per dimostrare che può vivere una vita felice e appagante, nonostante sia ancora single a 39 anni, motivo per cui di recente ha speso tutti i suoi risparmi per aprire un cat café a Louisville. Il cast comprende anche da Swoosie Kurtz, Cheyenne Jackson, Leslie Jordan, Kyla Pratt e Julian Gant.

Fonte: Variety