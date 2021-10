Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo la conferma del rinnovo arrivano notizie sul rilascio dei nuovi episodi: Call Me Kat, lo spettacolo che Mayim Bialik produce insieme al suo ex co-protagonista Jim Parsons, tornerà su FOX domenica 9 gennaio 2022.

La serie è un adattamento della sitcom di grande successo della BBC Miranda, in cui Bialik interpreta una donna che lotta ogni giorno contro la società (e sua madre) per dimostrare di poter vivere una vita felice e appagante, nonostante sia ancora single a 39 anni, motivo per cui ha recentemente speso tutti i suoi risparmi per aprire un cat café a Louisville.

Julian Gant, Swoosie Kurtz, Kyla Pratt, Cheyenne Jackson e Leslie Jordan, già apparsi al fianco dell'attrice protagonista, torneranno per i nuovi episodi.

Fonte: Digital Spy